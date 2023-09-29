وفاة شقيقين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية ببنها

توفى شقيقين ، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد، بمنطقة جمجرة الجديدة بمركز شرطة بنها بالقليوبية، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة "محمد إ ا ع"، مقيم عزبة المتيني ببنها، وشقيقه "مصطفي إ ا ع"، ومقيم منشية النور ببنها.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت الطبيب الشرعي لفحص الجثتين لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع بصمات السياسية للسيارة الملاكي والدراجة النارية بالحادث.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.