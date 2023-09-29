اليوم.. بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في لقاء حاسم بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز مساء اليوم نظيره الجيش الرواندي على ملعبه “الدفاع الجوي” في مواجهة حاسمة ضمن منافسات إياب الدور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث فريق بيراميدزم بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لحسم المباراة لصالحه وتحقيق فوز يؤهله للتواجد في دور المجموعات للبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في كيجالي قد إنتهت بالتعادل السلبي بينهما.

وحقق بيرامنيدز فوزاً مهماً وصعباً قبل أيام على البنك الأهلي بهدف دون رد في ثاني جولات بطولة الدوري الممتاز بعد تعادله في أولى المباريات أمام الزمالك بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي