أسعار الألبان والأجبان مستقرة في أسواق أسيوط اليوم الجمعة

رصدت “الوفد” تغيرًا طفيفًا في أسعار الألبان والأجبان في أسواق محافظة أسيوط اليوم الجمعة. ويعتبر استقرار الأسعار هذا خبرًا سارًا للمستهلكين الذين يعتمدون على هذه المنتجات في غذائهم اليومي.

في قطاع الألبان، لم يشهد سعر لتر الحليب تغيرًا وهذا يعني توفر واستقرار احتياطي الحليب في المحافظة، وبالتالي، لا يوجد قلق من نقص في الإمدادات.

أسعار الألبان بأسواق أسيوط اليوم :-

سعر كيلو اللبن الجاموسي 25 جنيهًا

سعر كيلو الحليب البقري 20 جنيهًا

سعر كيلو الحليب كامل الدسم 30 جنيهًا

سعر لتر حليب جهينة 38 جنيهًا

سعر لتر حليب المراعي 38 جنيهًا

وأما فيما يتعلق بأسعار الأجبان في أسواق أسيوط اليوم :-

سعر كيلو الجبن الشيدر 410 جنيهات

سعر كيلو الجبن الفيومي 105 جنيهات

سعر كيلو الجبن الملوي 105 جنيهات

سعر كيلو جبنة البرميل 105 جنيهات

سعر كيلو الجبن الرومي 200 جنيه

سعر كيلو الجبنة دوبل كريم 95 جنيهًا

سعر كيلو الجبن المبرد 95 جنيهًا

سعر كيلو الجبنة القريش 85 جنيهًا

ومع استمرار استقرار الأسعار، يمكن للمستهلكين الحصول على هذه السلع الأساسية بأسعار معقولة ومنتجات ذات جودة عالية.

يُعزى استقرار أسعار الألبان والأجبان في أسواق أسيوط إلى تخزين جيد وتوفر الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمنافسة المحلية دورًا في منع ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار الأسعار قد يكون نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية في مراقبة وضبط الأسعار.

ويمكن القول أن استقرار أسعار الألبان والأجبان في أسواق أسيوط يعكس استقرار السوق وتوافر المنتجات للمستهلكين. يتيح ذلك للأسر الاستمتاع بوجباتها اليومية دون القلق من الأسعار المرتفعة أو نقص المنتجات.