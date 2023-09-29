غدا.. رسالة دكتوراه في جامعة الفيوم عن تحسين التعلم لدى أعضاء هيئة التدريس

تناقش غدا السبت فى كلية التربية بجامعة الفيوم رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث هانى فوزى محمد ابو الخير بعنوان"دور التشارك المعرفى فى تحسين التعلم التنظيمى لدى اعضاء هيئة التدريس –دراسة ميدانية فى جامعة الفيوم".

تكون لجنة الاشراف من الدكتور يوسف سيد محمود استاذ ورئيس قسم اصول التربية المتفرغ والعميد الاسبق لكلية التربية بالفيوم والدكتورة سميحة على مخلوف استاذ الادارة التربوية وسياسات التعليم المساعد المتفرغ بكلية التربية بالفيوم .

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد ابراهيم عطوة استاذ اصول التربية المتفرغ بكلية التربية فى جامعة المنصورة –رئيسا ومناقشا والدكتور يوسف سيد محمود استاذ ورئيس قسم اصول التربية المتفرغ والعميد الاسبق لكلية التربية بالفيوم –عضوا ومشرفا والدكتورة سميحة على مخلوف استاذ الادارة التربوية وسياسات التعليم المساعد المتفرغ بكلية التربية بالفيوم- عضوا ومشرفا والدكتورة منى شعبان عثمان استاذ الادارة التربوية وسياسات التعليم المساعد والقائم بعمل رئيس القسم بكلية التربية فى جامعة الفيوم –عضوا ومناقشا .

تجرى المناقشة فى الثانية عشرة ظهرا فى قاعة المؤتمرات بالكلية تحت اشراف الدكتورة امال جمعه عبد الفتاح عميد كلية التربية بالفيوم .

حفل استقبال طلاب الطب

على جانب اخر شهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب في جامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عمرو عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسئولية.

كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والاخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى الدكتور محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي. وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.