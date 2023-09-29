أصعب من الصيف.. العظمي اليوم الجمعة في أسيوط 44 درجة

تعتبر الأحوال الجوية في أسيوط من الأحوال القاسية والحارة خلال فصل الصيف، حيث تعاني المدينة من درجات حرارة عالية جدًا، حيث وصلت اليوم إلى 44 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

تصاحب هذه الحرارة رياح شمال شمال شرق بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم في الساعة، وانخفاض كبير في جودة الهواء، ويُعدُّ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 3 إلى حد معتدل.

وتتراوح نسبة الرطوبة من 11٪ إلى 23٪ ودرجة التكثف 7 درجات مئوية، مما يعني أن الجو جاف وخشن.

علاوةً على ذلك، يتسبب الهواء الجاف والمتسخ في اثارة الغبار والرمال على الأرض، مما يسبب تدني كبير في مدى الرؤية، حيث يُقدر المدى الحالي بحوالي 1.6 كم فقط.

وتُرجَّح أن يكون الارتفاع الأقصى للسحاب اليوم حوالي 9100 متر. لذلك، يجب توخي الحذر وتجنب التعرض للشمس المكشوفة في فترات النهار، وينصح بارتداء الملابس الفضفاضة وشرب الماء بكميات كافية لتجنب التعرض للجفاف.