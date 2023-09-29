طقس المنيا ... شديد الحرارة  نهارًا معتدل ليلًا  والعظمى 41 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على ربوع البلاد ، وإستمرار الموجة الحارة ، والتي تشهدها البلاد منذ عدة أيام ، وسجلت درجات حرارة العظمى 41 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 41 والصغرى 23 درجة .