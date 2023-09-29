الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا ... شديد الحرارة  نهارًا معتدل ليلًا  والعظمى 41 درجة

مدينة المنيا
مدينة المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر  2023 ، طقس شديد الحرارة  نهارا  معتدل ليلا على ربوع البلاد ، وإستمرار الموجة الحارة ، والتي تشهدها البلاد منذ عدة أيام ، وسجلت درجات حرارة العظمى 41 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

 

 

 

وجاء بتقرير خبراء هيئة  الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقسا شديد  الحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

 

 

 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الجمعة  ، القاهرة العظمى 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31  والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة  والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى  29 درجة، المنيا العظمى 41 والصغرى 23 درجة .

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