سيد صادق: الفنان الحقيقى لا يحال للمعاش

سيد صادق فى حواره لـ«الوفد»

تكوينى الجسمانى وملامحى كانت عاملاً مهماً فى أدوار الشر

مَن ينظر متأملاً فى عالم التمثيل يكتشف على مدى عقود طويلة أن هناك العديد من الفنانين والفنانات الموهوبين حقاً، لكنهم لم يحصلوا على حقهم من الشهرة والنجومية رغم إجادتهم فى كافة الأدوار التى أسندت إليهم، ومن بين هؤلاء هو الفنان الكبير سيد صادق، فهو حقاً فنان مبدع فى كافة أو معظم الأدوار التى أسندت إليه، أجاد تمثيل عشرات الأدوار بعبقرية، خصوصاً فى الدراما التليفزيونية التى كانت سبباً رئيسياً فى نجوميته.

برع الفنان سيد صادق فى تجسيد أدوار الشر بتنوع شديد لا سيما شخصية تاجر المخدرات، أو عضو فى عصابة، أو حتى دور الطباخ، حيث ساعدته ملامحه وتكوينه الجسمانى فى إتقان تلك النوعية من الأدوار، شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الكبيرة التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور، ووقف أمام عمالقة الفن منهم «الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وعادل إمام، وعمر الشريف، وفؤاد المهندس، ويحيى الفخرانى، وشيريهان، وكمال الشناوى» وغيرهم من النجوم الكبار.

أجرينا حواراً إنسانياً معه بعدما اختفى عن الأضواء منذ ما يقرب من 8 سنوات، فهو عاشق للفن ولديه عمله الخاص فى التجارة، يحب الفن للفن، وعلى الرغم من تقدمه بالعمر، فإنه ما زال لديه القدرة على العطاء.

أصبح حديث السوشيال ميديا بعدما تم تكريمه مؤخراً فى مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية، وذلك عن مشواره الطويل الذى اقترب من نصف قرن، فتح قلبه لـ«الوفد» فى هذا الحوار حول مشواره الفنى وسر ابتعاده عن التمثيل.

وإلى نص الحوار:

محررة الوفد مع الفنان سيد صادق

< ما سر بكائك أثناء تكريمك فى مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية؟

- كنت سعيداً للغاية بتكريمى فى المهرجان، فكانت تلك دموع الفرحة لأنى بتكرم وأنا عندى 78 عاماً بعد مشوار امتد لأكثر من 50 عاماً.. شىء جميل أن يتم تكريم الفنان أثناء حياته وليس بعد وفاته.

< براعتك وتخصصك فى أدوار الشر وتجارة المخدرات - رغم طيبة قلبك المعروفة عنك.. هل ملامحك السبب فى ذلك؟

- التكوين الجسمانى عامل مهم وله دور كبير فى اختيارى لأدوار الشر، لأن الفن زمان كان يحتاج إلى هذا التكوين، كما أن المخرج هو من يختارنى لتلك الأدوار بسبب جسمى ولست أنا من يختار تلك الأدوار.

تكريمى فى مهرجان القاهرة للدراما تتويج لمشوارى

< أدوار الشر على مدى التاريخ ليست سهلة.. مَن الذى اكتشف موهبتك فى تلك النوعية من الأدوار؟

- اكتشف موهبتى فى تلك النوعية هو الأستاذ العظيم المخرج محمد عبدالعزيز.

< مسلسل الحقيقة والسراب مع الفنانة فيفى عبده قدمت دور الرجل الشرير وبعد وفاة أولادك فى المسلسل تحولت إلى الرجل الطيب الذى أعاد الحق إلى أصحابه.. كيف فعلت ذلك؟

- الطبيعة غلابة وأنا بطبيعتى شخص حنون، لذلك صدقنى الجمهور فى تلك المشهد، لأنه لم يكن تمثيلاً ولكن كان أقرب لشخصيتى فى الواقع، وكان هناك ردود فعل كثيرة على ذلك الدور، ويرجع الفضل فى خروج المشهد بهذا الشكل للمخرج مجدى أبوعميرة، والحقيقة والسراب علّم مع الناس جداً، وشاركت بعدها فى مسلسل «الفرار من الحب» مع الفنانة الكبيرة آثار الحكيم والفنان رياض الخولى وقبلها شاركت فى مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وعلى الرغم من مرور أكثر من 35 عاماً على عرضه فإنه ما زال له صداه مع الناس، حيث إنه حقق نجاحاً ساحقاً منذ عرضه وحتى الآن.

< حدثنا عن الفنانة فيفى عبده بعد مشاركتك لها فى مسلسل الحقيقة والسراب؟

- فيفى عبده فنانة ناجحة وشاطرة وست مجتهدة بتحب عملها جداً، وقامت بالدور على أكمل وجه، وهذا أضاف كثيراً لمشوارها الفنى ولكن الحقيقة والسراب أعادها إلى مكانتها كممثلة، وتوالت بعدها المسلسلات التى حققت خلالها نجاحاً كبيراً.

< هل تتمنى تجسيد دور الرجل الطيب؟

- أنا بالفعل عملت دور الرجل الطيب فى عدة مسلسلات بالدول العربية، وتذاع تلك الأعمال حالياً على بعض القنوات، ولكن لدى قناعة أن أدوار الشر عندما يتقنها الفنان تعلق فى أذهان الجمهور لأنها شىء غير معتاد عليها، فهى أدوار ليست سهلة.

لا أعلم سر ابتعادى عن العمل ٨ سنوات

< هل هناك فنانون «طلعوا معاش» ولم يعودوا؟

- سؤال مهم جداً بالنسبة لى لأنه ينطبق عليا ومن ستر ربنا اننى لدى تجارتى الخاصة قبل دخولى عالم الفن، فأنا تاجر منذ عام 1967، ولكن دخلت الفن والتحقت بنقابة المهن التمثيلية وأصبحت عضواً عاملاً عام 1979، وكان أول عمل شاركت فيه مسلسل «عيون» مع الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة سناء جميل ومن إخراج إبراهيم الشقنقيرى.

< ما سر اختفاء بعض الفنانين الكبار فى الفترة الماضية؟

- هذا السؤال لا بد توجيهه إلى المخرجين والمؤلفين، فكثير من الفنانين الكبار يريدون معرفة لماذا لم يتم عرض أعمال عليهم منذ سنوات وما سبب عزوف المنتجين عنهم، وأنا تحديداً أريد معرفة ماذا حدث حتى لا أقف أمام الكاميرا منذ 8 سنوات، فما يتم عرضه علىّ أعمال ضعيفة لن تضيف إلى مشوارى الفنى، لذلك الاعتذار عنها أفضل بالنسبة لى.

< ما الرسالة التى تود إرسالها للمخرجين والمؤلفين الشباب؟

- هناك فنانون كبار وأفضل منى كثيراً ولم يعرض عليهم أى أعمال، منهم من مات حسرة على الحال الذى وصل إليه، على الرغم من أننى أرى أن التغيير مطلوب حتى تستمر الحياة.

< نجلك هو المؤلف لؤى السيد.. هل تتدخل فى عمله كمؤلف؟ وهل عرض عليك أى دور فى أعماله؟

- لؤى دخل الوسط لوحده ولم أساعده، ولم أتدخل فى عمله على الإطلاق، ولا حتى أقوم بتوجيهه، فهو الآن مؤلف كبير وله أعمال ناجحة، منها أفلام «رامى الاعتصامى، مفيش فايدة، حبيبى نائماً، غش الزوجية»، ولكن فى مجال عمله فى التجارة أقوم بتوجيهه فى بعض الأحيان.

أما عن العمل معه فأنا عمرى ما طلبت منه أشتغل معاه، لكن لو عرض علىّ عمل لقيت فيه نفسى هعمله، فأنا أتذكر أنه عرض على مرة واحدة دوراً فى أحد أعماله ولكن اعتذرت لانى عندما قرأت النص وجدت أنه لا يناسبنى ولا يضيف لى ولمشوارى الفنى، فحاول إقناعى بالمشاركة فى العمل وطلب من مخرج الفيلم والمؤلف أيضاً محاولة إقناعى لكننى رفضت بشكل قاطع، فقرر لؤى حذف الدور من النص، وبعد عرض الفيلم حقق نجاحاً ساحقاً وكسر الدنيا ولم يؤثر الدور المحذوف على العمل.

< ممكن تسمح لأبنائك أو أحفادك دخول الفن؟

- لو حد منهم حابب المجال وعنده الموهبة سأوافق على الفور وسأساعده فى تنميتها، ولم أحرمه من شىء يحبه، ولكن أولادى بعاد كل البعد عن الفن باستثناء نجلى المؤلف «لؤى السيد» فأنا لدى 3 أبناء، و7 أحفاد، هم المهندسة حبيبة السيد، تعمل فى إحدى شركات المقاولات الكبرى والمعروفة، وشقيقها المهندس عبدالله يعمل فى دار الهندسة، وشقيقهما محمد، مهندس، وحمزة فى الصف الأول الثانوى، ودرة، و«كارما لؤى» خريجة الجامعة الأمريكية، وشقيقتها «لى لى» تدرس الإخراج فى فرنسا، وهى الوحيدة فى أحفادى التى أحبت الفن كثيراً وخاصة الإخراج، وشاركت فى عدة أفلام فى المدرسة، وعندما اكتشفت موهبتها شجعتها على الاستمرار وطلبت من والدها «لؤى» تنمية تلك الموهبة.

< مَن هم أصدقاؤك من الوسط الفنى؟ ومن على تواصل معك حتى الآن؟

- جميع من عملت معهم أصدقائى، ولكن الأصدقاء المقربين وعلى تواصل مستمر معهم حتى الآن هما المخرج الكبير مجدى أبوعميرة، وصديقى المقرب الفنان عبدالعزيز مخيون، فنحن صديقان منذ عام 1963.

< ما السر وراء ابتعادك عن الفن السنوات الأخيرة؟

- لم أبتعد عن الفن ومتشوق جداً للعودة مرة أخرى للجمهور، ولكن بأعمال تتناسب مع مشوارى الفنى، فأنا محتاج للوقوف أمام الكاميرا لأننى مثل السمك عندما يطلع من الماء يموت، ولا أستطيع الابتعاد عن الفن، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن قبول أى دور لمجرد العمل فقط، وحالياً لا يعرض علىّ أعمال جيدة ولكن أتمنى العودة قريباً.

< ماذا عن شائعة اعتزالك الفن؟

- الحمد لله أتمتع بصحة جيدة وابتعادى عن الفن يرجع لعدم تلقى عروض تتناسب مع مشوارى الفنى، ولو أتعرض علىّ عمل يليق بتاريخى هشارك فيه، فأنا عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية منذ ما يقرب من 30 عاماً وحتى الآن.