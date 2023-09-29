الإثنين.. ملتقى توظيف وعقود لذوي همم وجوائز لمتفوقي دورات التدريب المهني بالإسكندرية

بمشاركة وزير العمل..

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية ،ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل،وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم،وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة،وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ومشاركة 31 شركة خاصة .

وقال وكيل مديرية العمل بالمحافظة محمد كمال، اليوم الجمعة، أن وزير العمل سيتابع خلال جولته، عملية استخراج كعب عمل إليكتروني لأول مرة ،في إطار تنفيذ خطة "الوزارة"نحو التحول الرقمي،والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن،مضيفا أن الوزير شحاتة سوف يشهد أيضا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الأسكندرية في خدمة المواطن ،وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي همم ،في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيشهد الوزير فقرة للارشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة،وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة .

ودعا وكيل المديرية، شباب محافظة الأسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو:https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار :https://youtu.be/8OemhkOF-bM ،وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج ،والموقف من التجنيد، على العنوان التالي :امام قاعة الزهراء-فندق هيلتون جرين بلازا بسموحة، الأسكندرية.