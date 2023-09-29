شاهد غناء وهتاف قائمه حسين لبيب مع أعضاء نادي الزمالك

هتفت قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك مع أعضاء الفارس الأبيض على انغام يا ليالي عودي تاني، والذي كان خلال ندوة عقدها المرشح في مقر النادي مساء الخميس، لمناقشة بعض المشكلات الحالية والوصول لحل لها في المرحلة المقبلة.

غناء قائمه حسين لبيب مع أعضاء نادي الزمالك

وحرصت الوفد على النقل والمتابعة لحظة بلحظة لما حدث في ليلة الخميس داخل نادي الزمالك وتغطية شاملة للندوات، ومن بينها قائمة حسين لبيب التي هتفت مع أعضاء نادي الزمالك على انغام يا ليالي عودي تاني.

تضم قائمة حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك، ‏عمرو أدهم و‏أحمد سليمان و‏هاني برزي و‏هاني شكري وحسين السيد ومحمد طارق فى العضوية فوق السن، و رامي نصوحي وأحمد خالد و‏نيرة الأحمر فيما يخص العضوية ‏تحت السن.