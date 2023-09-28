الدفاع المدني السعودي يكشف توقعات الطقس بعدد من المدن.. أمطار رعدية وسيول

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية من أمطار غزيرة خلال الفترة الحالية بالرغم من عدم قدوم فصل الشتاء.

ومن جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين بضرورة اتباع عدة تعليمات للحفاظ على سلامتهم ومنها:

- الالتزام بالحيطة والحذر خلال التواجد في الشارع.

- البقاء في أماكن آمنة.

- الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

-الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت المديرية على ضرورة متابعة حالة الطقس والالتزام بنصائح المديرية العامة للدفاع المدني وارشادتها، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الإلكتروني وبحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

ولفتت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران، ويتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.