بالخطوات.. حضري مكرونة بولونيز صحية "تنفع للدايت"

مكرونة بولونيز صحية للرجيم، من ألذ الوصفات الصحية والخفيفة والمميزة من الأكلات الرئيسية للدايت، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة بولونيز شهية وسريعة.



طريقة تحضير مكرونة بولونيز صحية للرجيم

مقادير

- مكرونة : 500 جراماً (سباجيتي سمراء مسلوقة)

- لحم مفروم : 200 جم

- طماطم : 4 حبات (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (بالحجم الصغير / مفرومة فرماً ناعماً)

- الفطر : كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 كوب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الحبق : نصف ملعقة صغيرة

- أوريجانو : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسّطة، ثمّ أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم واللحم وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس المكوّنات وأتركي المزيج على النار حتى ينضج اللحم.

أضيفي الفليفلة الخضراء والفطر وتبلي بالفلفل الحلو والملح والأوريغانو والحبق.

قلبي الخليط جيداً واتركيه على النار حتى تذبل الخضار، ثم أضيفي الطماطم وقلّبي لدقيقة.

ذوّبي معجون الطماطم في الماء واسكبي المزيج في القدر، ثم أتركي المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك من وقت إلى آخر لمدة 20 – 25 دقيقة.

أسكبي المكرونة في طبق التقديم وزينيها بالصلصة وقدّميها ساخنة.