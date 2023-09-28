رنا رئيس تتألق بالدانتيل والأحمر الصاخب في أحدث ظهور

نشرت الفنانة رنا رئيس بعض اللقطات من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بفستان جريء ومكياج صاخب.

رنا رئيس

وبدت رنا رئيس بفستان أسود منفوش، مصنوع من قماش الدانتيل الشفاف ناحية الخصر، ومن الأسفل مصنوع من التُل متعدد الطيات، وتميز بصيحة الكورسية؛ ليبرز رشاقتها وأنوثتها.

وتزينت رنا بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة، وسلسلة ملتفة حول العنق، وخاتم وأنسيال وساعة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رنا رئيس تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على الكتفين بصيحة الويفي الناعم.

ووضعت مكياجًا صاخبًا، مرتكزًا علي الشفاه، فإختارت اللون الأحمر الصاخب مأحمر شفاه جريء، وحددت ملامحها بالكونتور والبلاشر، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني، بالإضافة إلي الكحل والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.