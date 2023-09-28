قصور الثقافة تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. شيخ المداحين ينال إشادة الحاضرين

ليلة محمدية

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة، بالمولد النبوي الشريف.



جاء الاحتفال على مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وفى حضور عدد من السفراء وأعضاء البرلمان وقيادات وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم ألقى الفنان تامر عبدالمنعم كلمة ترحيبية بالحضور مقدماً الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قدم الحفل الفنان علاء زينهم.



شيخ المداحين أحمد الكحلاوي

انشد شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، الكثير من اغاني المدح الأمر الذي دفع الحاضرين الى الإشادة به والتصفيق الحاد له.

كما شاك فى إحياء الحفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني، وفرقة التنورة التراثية.

الاحتفالية تأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية تقدم خلالها محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة ومنها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مستخلصة الدروس والقيم المجتمعية من سيرة النبي العطرة كالتسامح وقبول الآخر والمواطنة.