"نصي التاني" يخطف الجمهور بعد أولى عرض أولى حلقاته

مسلسل نصي التاني.. خطف النجم علي ربيع الجديد الجمهور العربي عقب عرض أول حلقتين من مسلسله الجديد نص التاني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، الأمر الذي جعله يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

وتفاعل الجمهور مع بوستر مسلسل "نصي التاني"، الذي نشره علي ربيع عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم بالتزامن مع انطلاق أولى حلقاته، والتي شاركته البطولة فيهما ميرنا نور الدين.

كما حرصت منصة شاهد التفاعل مع الجمهور بنشرها صورة لمسلسل نصي التاني ويتصدره الفنانة ميرنا نور الدين موجهة سؤال للجمهور هل هنا من خمن صحيح وأن تكون هي الفنانة المشاركة لعلي ربيع في أولى حلقات المسلسل.

وينتمي المسلسل إلى فئة المسلسلات القصيرة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد علي ربيع شخصية موظف بنك، يرغب والديه محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه خاصة وانه لا يعرف يتعامل مع الجنس الناعم بشكل جيد، وكل حلقتين تظهر ضيفة شرف تلعب دور شريكته.

ومسلسل نصي التاني بطولة عدد كبير من النجوم المميزين أبرزهم علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي، جيلان علاء، وغيرهم من الفنانين.

ومسلسل نصي التاني من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني، ويتم عرضه منصة شاهد الرقمية.