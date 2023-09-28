ليبيا تُعلن حصيلة جديدة لضحايا فيضانات درنة

أعلنت "السُلطات الليبية"، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الواقعة شرق البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4148 ضحية حتى أمس الأربعاء.

وأشار المتحدث باسم القيادة العامة الليبية، إلى انتشال 28 جثة من ضحايا كارثة درنة حتى أمس الأربعاء 27 سبتمبر.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وتراجع عدد النازحين جراء العاصفة "دانيال" في شرق ليبيا إلى 40 ألفًا و18 شخصًا، مقارنة بأكثر من 43 ألف نازح في إحصائية سابقة، وذلك بعد تقارير تفيد عودة بعض الأسر إلى ديارهم، بحسب إحصائية حديثة للمنظمة الدولية للهجرة.

خبير روسي يُحذّر من خطر انتشار الأوبئة بعد إعصار دانيال

حذر كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية، من ارتفاع عدد ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا، وانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية التي خلّفها الفيضان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح السبت.

وأضاف الخبير سيرجي موخاميتوف بحديث لوكالة "نوفوستي" أن عدد الضحايا سيزداد بشكل كبير، محذرًا من خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية التي خلفتها الفيضانات.

وأشار إلى أن العواقب الكارثية للإعصار نتجت عن انتقاله إلى مناطق لم تتكيف فيها الطبيعة والبنية التحتية مع مثل هذه الكميات من الأمطار.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا بأن إجمالي الأمطار التي هطلت على مدينة البيضاء خلال 24 ساعة بلغ 414.1 ملم، فيما تهطل في هذه المنطقة عادة حوالي 6 ملم من الأمطار في سبتمبر وحوالي 540 ملم في العام.