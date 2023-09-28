تحت شعار شباب بهوية وطنية.. تدشين "حملة بشبابها" في المنيا

انطلقت فعاليات مؤتمر حملة بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية ، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، بمشاركة 150 عضوا من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمنيا، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة ، وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان، حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدكتور هانى العربى مستشار الحملة على مستوى الجمهورية، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور شريف رمضان معاون وكيل الوزارة، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، عدى سند منسق الحملة بالمنيا ، عبدالله مخيمر مستشار الحملة بالمنيا، والعديد من قيادات نماذج محاكاة برلمان الشباب والشيوخ وأعضاء البرلمان .

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية القرآن الكريم، ثم عرض فيديو الحملة بالمحافظات ، ثم كلمة إفتتاحية للدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة إنابة عن وكيل الوزارة ، ثم كلمة لفضيلة الشيخ وجناب القس ، ثم كلمة منسق الحملة بالمنيا ، وكلمة من رئيس برلمان شباب مصر، ثم عرض من مستشار الحملة بالمركزية الدكتور هانى العربى.

تناولت وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر تعريف المشاركة السياسية للشباب ، وهى الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع ، بهدف إختيار حكامهم و ممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر ، والمشاركة السياسية ليست مجرد التصويت في الإنتخابات ، بل إنها بوجه عام إهتمام واضح ، من قبل المواطنين المهتمين بقضية القرار السياسي، بالإضافة إلى أنواع المشاركة السياسية، وهى التصويت في الإنتخابات، والمشاركة في الحملات الإنتخابية، والإهتمام بمتابعة الأمور السياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية ، والمناقشات السياسية، والانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مما يؤدي كل ذلك إلى تنمية هوية الشباب وتطوير قدراته، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في السلوك العادي للشباب ، وبعد الإفتتاح تم تدشين الحملة ومقراتها.

ويأتي تنفيذ فعاليات مؤتمر حملة بشبابها بالمنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدنى بقيادة احمد طه.