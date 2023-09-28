درة زروق تشبه الزهرة الأنيقة بالأسود الساحر

خطفت النجمة درة زروق عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها بمهرجان الفضائيات العربية بإطلالة الأنيقة الساحرة.

وتألقت درة زروق بإطلالة ساحرة، تمزج بين الأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، تنتمي لصيحة الكب، زين بزهرة ناصعة البياض، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي مدي رقي ذوقها الناعم، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه واعتمدت تسريحة جذابة متناغمة مع إطلالتها الساحرة.

درة

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

درة

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011.