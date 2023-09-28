الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"زووم إفريقيا" يحتفل بانتهاء الموسم السادس.. القارة السمراء "جنة الأرض"

زووم إفريقيا يحتفل
"زووم إفريقيا" يحتفل بانتهاء الموسم السادس

احتفل فريق عمل برنامج "زووم افريقيا" المذاع على قناة CBC، بانتهاء الموسم السادس وبداية الموسم السابع، بحضور بشير حسن، رئيس قناة cbc.

 

تسليط الضوء على المواهب في القارة الإفريقية

 

واستطاع برنامج "زووم افريقيا" من تقديم الإعلامية سالي عاطف، أن يسلط الضوء على المواهب في القارة الإفريقية سواء غناء أو تمثيل أو إنشاد، بالإضافة إلى رحلات البرنامج في العديد من دول القارة السمراء، لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم وبحث فرص الاستثمار المشترك مع مسئولين تلك الدول.

 

وحقق برنامج "زووم افريقيا" نسب مشاهدات عالية، حيث زار البرنامج دول إفريقية مثل اسواتيني والسودان والكونغو وزامبيا.. وغيرها من دول القارة السمراء.

"زووم افريقيا" يحتفل بانتهاء الموسم السادس

وترك البرنامج بصمة كبيرة لدى الأشقاء من مختلف دول القارة الافريقية الذين اعتبروا "زووم افريقيا" منصة لإظهار مواهبهم، وتسليط الضوء على العلاقات المصرية مع الدول الافريقية.

 

 

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء

 

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