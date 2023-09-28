الإنضباط تفرض غرامة على كاسترو مدرب النصر

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيرم المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، بسبب ما حدث في مواجهة العالمي ضد نادي أحد والتي جمعت الفريقين ضمن مواجهات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2014.

غرامة مالية على كاسترو بسبب مباراة النصر وأحد

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي غرامة على المدرب كاسترو بسبب عدم ارتدائه الشارة التعريفية في لقاء أحد بكأس الملك، والتي جاءت بـ 20 ألف ريال قي المواجهة التي انتهت بفوز العالمي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للنادي المنافس بدوري يلو "الدرجة الاولى".

يستعد النصر حاليًا لمواجهة نظيره الطائي والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الامير عبد العزيز بن مساعد ضمن مواجهات الجولة الثانية من الموسم الحالي، والتي خلالها سيفتقد المدرب البرتغالي لويس كاسترو لخدمات كل من عبدالرحمن غريب بجانب عدم الاستقرار على موقف سلطان الغنام حتى الآن.

يحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب بالدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 15 نقطة، والتي جمعها من الفوز في 5 مواجهات وخسارة لقاءين ومعه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 22 هدف.