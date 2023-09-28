من المسرح إلى الملعب .. موسم الرياض يستقطب أنظار العالم

موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .. حدث عالمي فرضت به المملكة ذاتها على العالم أجمع باستقطاب كبار نجوم العالم والفن، وإقامة فعاليات رياضية كبرى غير مقتصرة على كرة القدم فقط.

ومن المنتظر إقامة فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل بالمملكة برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

مزج الفن بالرياضة ..

وأخيرًا .. بدأت الرياض في الترويج للموسم الجديد بالتأسيس لحملة ترويجية جمعت الفنان أحمد عز بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وخلال الإعلان الدعائي ظهر “عز” أثناء تحية الجماهير أثناء سيره، ثم ظهر رونالدو مرتديًا الزي الرياضي وقام بحركته الشهيرة بتسديد الكرة بقوة لتعبر من أمام رأس الفنان المصري.



ظهور محمد رمضان في الملاعب السعودية .. ومنذ أيام قليلة تواجد الفنان محمد رمضان في مدرجات ملاعب المملكة لمتابعة مواجهة النصر وأهلي جدة بالدوري هناك، والتي انتهت بتفوق النصر برباعية لثلاثة.



وحينها علق مدحت شلبي على ظهوره في المدرجات أثناء وصفه لمجريات المباراة مندهشًا: "إيه ده إيه دا؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟ إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".



ومنذ انطلاق موسم الرياض في نسخته الأولى عام 2019 ، استطاع خطف أنظار العالم ، واستقطاب عدد كبير من السياح من خارج المملكة العربية السعودية،بفضل ما يقدمه من مجموعة فقرات متنوعة وفعاليات كبرى تتضمن عروضًا رياضية وفنية وحلقات للملاكمة والمصارعة على غرار منافسات WWE الشهيرة في عالم المصارعة العالمية /ومن المقرر أن يتضمن الموسم عروضًا مسرحية لأشهر المؤلفات العالمية .



كأس موسم الرياض والحزام العالمي ..

ومع انطلاق فعاليات موسم الرياض ، تنطلق مسابقة كأس موسم الرياض والتي من المقرر لها أن تجمع ناديي الهلال والنصر بالإضافة إلى ناد آخر أو ناديين لم يتم الاستقرار عليهما حتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة “حزام موسم الرياض” تتضمن نزال للملاكمة يضمن نجوم العالم في الرياضة أصحاب الوزن الثقيل.



وأقامت المملكة متحفًا خاصًا باللاعب العالمي كريستيانو رونالدومن المقرر عرضه خلال فعاليات موسم الرياض يضم أبرز مقتنيات شخصية كريستيانو رونالدو ومسيرته مع كرة القدم، بالإضافة إلى افتتاح متحف أساطير كرة القدم والذي يضم من 30 ألف قطعة نادرة العرض.