الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يعزز نمو الشعر ويعالج الصدفية| فوائد سحرية لزيت بذور اليقطين للشعر

زيت بذور اليقطين
زيت بذور اليقطين

تعرف بعض الزيوت الطبيعية بفوائدها المذهلة للشعر، حيث تجعله أكثر نعومه ولمعان، ويتميز كل نوع زيت بخصائصه التي تعطي بصمتها للشعر، ومن أكثر الزيوت الشائعة لعلاج مشاكل الشعر: زيت الزيتون والجوجبا وجوز الهند واللوز والروزماري، إلا أن هناك نوع لا يعرف البعض فوائده السحرية للشعر، وهو زيت بذور اليقطين، وفيما يلي نقدم لك فوائده المذهلة للشعر.
 

زيت بذور اليقطين

فوائد زيت بذور اليقطين للشعر

غني بالفيتامينات 

يحتوي زيت بذور اليقطين على عناصر غذائية ومضادات أكسدة أخرى مفيدة لشعرنا، بما في ذلك الفيتامينات A وE وK، بالإضافة إلى الزنك والمغنيسيوم.


 

يعزز نمو الشعر

كما أن بعض الأحماض الدهنية الأساسية في زيت بذور اليقطين تشمل أوميجا 3 وأوميجا 6 والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية وتعزيز نمو الشعر وعلاج الصلع.


 

يعالج القشرة والصدفية

بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في علاج قشرة الرأس والصدفية في فروة الرأس.


 

يقلل تساقط الشعر

يمنع DHT، المعروف أيضًا باسم ديهدروتستوسترون، وهو ما يسبب الصلع الذكوري.

وعن طريق منع DHT، يساعد زيت بذور اليقطين على منع بصيلات الشعر من التقليل، مما يقلل من تساقط الشعر.

مواد متعلقة

للدايت| طريقة تحضير آيس كريم الفراولة الصحي

تحارب الشيخوخة وتعزز المناعة.. اعرف فوائد الكيوي

يقوي العظام.. 5 فوائد مذهلة للقلقاس

نصائح لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الزائد

سهلة التحضير| طريقة عمل صينية لسان عصفور بكباب الحلة

رانيا يوسف تخطف الأنظار بميني جيب وكروب توب في كان

لمرضى السكر والأطفال.. نصائح يجب مراعاتها قبل تناول " حلاوة المولد "

زيت الليمون.. يزيل السموم ويعالج حب الشباب| 5 فوائد مذهلة تعرف عليها

الجريدة الورقية