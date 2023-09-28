يقوي العظام.. 5 فوائد مذهلة للقلقاس

القلقاس من الخضراوات اللذيذة والتي تصنعها أغلب الأمهات بالسلق؛ لإضافة مذاق لذيذ وشهي، وبجانب ذلك، فهو يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة التي تحمي جسمك من الأمراض.

قلقاس

فوائد القلقاس على صحة جسمك

مكافحة السرطانات

يعمل القلقاس على مكافحة السرطانات نظرًا لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة فيتامين أ وفيتامين سي، الأمر الذى يجعله فعالًا في تقوية جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم.

يعزز المناعة

يعمل القلقاس على تعزيز مناعة الجسم، نظرًا لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تقوية المناعة والحماية من الأمراض والعدوى الفيروسية.

يقوي العظام والأسنان

القلقاس هو مصدر غني لكل من المغنيسيوم وفيتامين E، وكلاهما مهم في الحفاظ على السلامة الهيكلية لعظامك وأسنانك.

يحسن الرؤية

تحتوي جذور القلقاس على مضادات الأكسدة القوية مثل بيتا كاروتين وكريبتوكسانثين، و تكون هذه الخضار الرائعة مساعدة أساسية في تحسين رؤيتك، فمن المعروف أن هذه المركبات تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي، إلى جانب ذلك، فهي مقبولة على نطاق واسع كتغيير غذائي يمكن للمرء إحداثه لمنع إعتام عدسة العين والعديد من الاضطرابات الأخرى في العين.

يعزز فقدان الوزن

يؤدي تناول القلقاس إلى الحفاظ على معدتك ممتلئة لفترة أطول، وبسبب ذلك، ستقوم بإدخال سعرات حرارية أقل في اليوم، ومن الأشياء الرئيسية التي تجعل القلقاس جزءًا مناسبًا من نظامك الغذائي هو أنه يمكن أن يساعدك على التخلص من تلك الأرطال الزائدة.