أسيوط تحتل المرتبة الـ 11 في عدد السكان

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة أسيوط تحتل المرتبة الحادية عشر بين محافظات جمهورية مصر العربية من حيث عدد السكان.

وبلغ عدد سكان المحافظة 5.1 مليون نسمة، وتعتبر أسيوط إحدى المحافظات الرئيسية في مصر، حيث تقع في جنوب البلاد وتحدها محافظات المنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر وسوهاج.

وتتميز محافظة أسيوط بتراث ثقافي وتاريخي غني، حيث تضم العديد من المعالم السياحية الهامة كما تشتهر المحافظة أيضًا بالفنون والحرف اليدوية المتميزة، مثل صناعة البتة والنسيج والزجاج.

ويعتمد الاقتصاد المحلي في أسيوط بشكل رئيسي على الزراعة، حيث تعد الأراضي الزراعية من بين الأكثر خصوبة في مصر، وتتم زراعة العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة والقطن والسكر والأرز.

وتعد صناعة الغزل والنسيج والألبان والصناعات الغذائية من المصادر الاقتصادية الهامة في المحافظة.

وتسعى محافظة أسيوط إلى تنمية البنية التحتية وتطوير الخدمات في المجالات المختلفة بما يلبي احتياجات سكان المحافظة، وتهدف إلى تعزيز السياحة وجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.

وتعد محافظة أسيوط إحدى المحافظات النابضة بالحياة والثقافة في مصر، حيث تجمع بين التراث القديم والحضارة الحديثة، وتضم العديد من المعالم السياحية والثقافية المذهلة. إن تعداد السكان المتزايد يعكس النمو الديموغرافي السريع في المحافظة، وهو مؤشر على تطورها وازدهارها المستمر.