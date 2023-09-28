حيثيات الحكم على سلمى الشيمي.. تبث مقاطع تخدش الحياء

نواصل نشر حيثيات الحكم على عارضة الأزياء سلمى الشيمي عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء في الجنحة المقيدة برقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والتي قضت بحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد حددت جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمي الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء.

حيثيات الحكم على سلمى الشيمي

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، إنه وباستجواب المتهمة سلمى كرم عبد المنعم مصطفى وشهرتها سلمي الشيمي، في التحقيقات أنكرت ما نسب اليها من اتهامات وبعرض هاتفي المحمول المضبوط بحوزتها أقرت بملكيتها لهما، وبفحص الهاتفين تبين أنه مثبت عليهما تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر إنستجرام تيك توك يوتيوب، وبفحص كل تطبيق تين أنه تم النشر عليه العديد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة وبعرضهم جميعا على المتهمة أقرت أن تلك التطبيقات خاصة، وهي التي أنشأتها وأن تلك المقاطع المصورة خاصة بها.

وأضافت حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، أنه تبين احتوائها على عدد من المقاطع المرئية المصورة فيديوهات وعدد من الصور، تم تفريغها وإثبات ما ورد بها بمحضر مشاهدة بمعرفة النيابة العامة في حضور المتهمة، وتبين أن المقطع الأول مدته 19 ثانية تظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني وترتدي فستان وتظهر أجزاء عارية من الصدر وتظهر مفاتن جسدها وذلك حال تواجدها بإحدى الغرف ويظهر على الفيديو علامة التيك توك، وظهر أيضا بالمقطع الثاني نفس الصور والحركات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، أن المقطع الثالث مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدى ملابس من عدمه وبرفقتها فتاة أخرى تتبادلان القبلات فيما بينهما وتتراقص وتغني وتفتعل بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك، أما المقطع الرابع ومدته 10 ثواني تظهر فيه المتهمة نائمة على ظهرها على سرير وترتدي ملابس عارية وتفتعل حركات بفمها وتخرج لسانها ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

وواصلت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، أن المقطع الخامس مدته 14 ثانية تظهر فيه المتهمة ترتدي فستان أخضر اللون عاري من منطقة الصدر والرجلين وتظهر مفاتن جسدها وتقوم بافتعال بعض الحركات بفمها وبيديها والتراقص على الأغاني.

أما المقطع السادس مدته 19 ثانية وتظهر فيه المتهمة ترتدي جلباب عار من منطقة الصدر وتظهر مفاتن جسدها وتقوم بافتعال بعض الحركات بفمها ويديها، ومقاطع مصورة أخرى تحتوي على ذات المحتوى والمضمون السالف بيانه، كما احتوت وحدة التخزين الخارجية على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها لملابس عارية تظهر مناطق العورة بها، وبعرض المقاطع المرئية المصورة المار بيانهم حال تفريغها على المتهمة أقرت أنها هي بشخصها من تظهر بتلك المقاطع المصورة، وهي بنفسها من قامت بعمل تلك الفديوهات وكذلك الصور الخاصة بها.