الوادي الجديد تحتفل باليوم الوطني 3 أكتوبر

تستعد محافظة الوادي الجديد، للاحتفال بيومها الوطني الـ 64 والذي يصادف كل عام مع اليوم الثالث من شهر أكتوبر، وهو يوم تاريخي لسكان المحافظة التي كانت تسمى سابقا محافظة الجنوب وبقيت بهذا الاسم طوال فترة الملكية في مصر. وسبب تسميتها بمحافظة الوادي الجديد هو إعلان. وفي عام 1958 م، أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر البدء في إنشاء وادي موازٍ لوادي النيل، يخترق الصحراء الغربية، لإعادة إعماره. والزراعة باستخدام مياه الينابيع والآبار بهدف تخفيف الاحتقان السكاني في وادي النيل.



وسبب احتفال المحافظة بهذا اليوم هو ذكرى وصول أول قافلة لإعادة بناء واستصلاح وزراعة الأراضي بالمحافظة وبدأت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطرق التي تربط واحات المحافظة. . ويعتبر ذلك اليوم عطلة وطنية تحتفل بها الحكومة كل عام. في عام 1961، تم إنشاء محافظة نويفو فالي ضمن التقسيم. يتكون المركز الإداري لمحافظات الجمهورية من مركزين إداريين هما مركز الخارجة ومركز الداخلة. وفي عام 1992 تم تحويل الفرافرة إلى مركز إداري، فأصبحت المحافظة تضم ثلاثة مراكز إدارية. وبعد ذلك تم تحويل مركز باريس ومركز بلاط أيضاً إلى مركزين إداريين، ليصبح في المحافظة الآن خمسة مراكز إدارية.



وتعد محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وثالث أكبر محافظات أفريقيا بعد تمنراست وأدرار في الجزائر حيث تبلغ مساحتها 440 ألف كيلو متر مربع وثاني أقل المحافظات سكانا بعد جنوب سيناء حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 300 نسمة. ألف شخص. تضم المحافظة 5 مراكز هي: الداخلة - الخارجة - الفرافرة. - باريس – بلاط، ورمزها الرسمي معبد هيبيس والنخلة، ويوجد على طوله العديد من المناطق الأثرية التي تمثل العصور التاريخية المختلفة وتعتبر من المقدسات المهمة، ومن بينها: “مقبرة البجوات”. ومعبد حبيس ومعبد الناظورة ومعبد الغويطة ومعبد الزيان ومعبد دوش والآثار. البشندي ومدرجات البلاط الفرعوني وقرية القصر الإسلامي ومقابر المزوقة ومعبد دير الحجر وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية الهامة.