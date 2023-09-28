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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العالم الهولندي يكشف سبب زلزال اليوم

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر سواحل جيبوتي، صباح اليوم الخميس، شعر به بعض مناطق اليمن، ولم يسفر الزلزال عن أي أضرار مادية أو بشرية.

وعلق العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على الزلزال، قائلا إنه نتيجة للزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، والذي أدى إلى تغيير مهم في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية.

يشار إلى أن هوغربيتس كان قد تنبأ بوقوع زلزال كبير في المغرب قبل أيام من وقوعه، ما أثار الجدل حول قدراته في التنبؤ بالزلازل.

ولكن العلماء في هذا المجال يصرون على عدم إمكانية التنبؤ بزمان وقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

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