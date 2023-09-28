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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سهلة التحضير| طريقة عمل صينية لسان عصفور بكباب الحلة

صينية لسان عصفور
صينية لسان عصفور بكباب الحلة

صينية لسان عصفور بكباب الحلة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها إذا لم يكن لديك وقت طويل، فتتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

صينية لسان عصفور بكباب الحلة

طريقة عمل صينية لسان عصفور بكباب الحلة


المقادير
1 كيس من لسان العصفور
3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم
750 جم من اللحم المقطع مكعبات صغيرة
3 حبات بصل مفروم
فص من الثوم المفروم
ملعقة كبيرة من السمن
3 أكواب من الماءالدافئ
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 


طريقة التحضير:
في البداية حمي الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.
قومي بتحضير اللسان عصور حسب طريقة التحضير الموجودة علي الكيس.
ثم احضري قدر علي النار وضيفي له السمن واتركيها دقيقة ثم ضيفي البصل والثوم وشوحيهم ثم ضيفي صلصة الطماطم وقلبي واتركيهم لمدة 5 دقائق.
ثم ضيفي مكعبات اللحم مع إضافة الماء بالتدريج من حين لأخر حتي ينضج اللحم لمدة 45 دقيقة.
ثم احضري طاجن مناسب الحجم وضعي فيه اللحم ثم اللسان عصفور وادخلي الطاجن الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة حتي يكتسب اللون الذهبي.
قدمي طاجن اللسان عصفور بكباب الحلة ساخناً علي سفرتك.

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