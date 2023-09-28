أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيله الرسمي أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مابولولو في الهجوم.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام الاسماعيلي في الدوري

في حراسة المرمي: المهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب

في خط الوسط: ساليفو، الغندور، بلال السيد

في الهجوم: رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد :

وسبق أن التقى الاتحاد والإسماعيلي في 96 مباراة، فاز الدراويش في 45 بينما فاز أبناء السيد البدوري في 26 وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 152 هدفا في شباك الاتحاد، في حين سجل زعيم الثغر 90 هدفا في شباك الدراويش.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.