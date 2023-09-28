زلزال عنيف يضرب "كهرمان مرعش" التركية بقوة 4 درجات

ضرب زلزال "عنيف" بقوة 4 ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق "تركيا"، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الخميس.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان على عمق 14.37 كم.

والسبت الماضى، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عُمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

من ناحية أخرى، ضربت فيضانات قوية مدينة "إسطنبول" التركية، بعد هطول الأمطار الغزيرة، إذ تشهد باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تحذيرات متكررة للسكان بسبب هطول غزير للأمطار والتسبب في فيضانات.

ولجأ المواطنون الذين لم يكونوا مستعدين لهطول الأمطار في مناطق الفاتح وزيتون بورنو وبيرم باشا وجونجورين وبشيكتاش وشيشلي في الجانب الأوروبي من إسطنبول إلى محطات الحافلات وتحت مظلات المتاجر للحماية.

غرقت ولاية إسطنبول التركية، في الفيضانات بعد السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الخميس في عدة مناطق بمدينة إسطنبول.