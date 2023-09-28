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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزميلة راندا خالد منسقًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا للجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي

راندا خالد مسؤولة
راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد

أصدر السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي، قرارًا بتكليف الزميلة راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية، بالعمل  منسقًا إعلاميًا  ومتحدثًا رسميًا باسم الجمعية.

وقالت الدكتورة آمنة فزاع، مندوب عام الجمعية ورئيسة نادى المرأة الإفريقية، إن الكاتبة الصحفية راندا خالد، تدير كل الفعاليات والتدريبات والورش التي ينظمها كيانات الجمعية بأكملها.

وأوضحت فزاع، في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الخميس، أن التنسيق الإعلامي مع  كل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية، تحت إشرافها.

راندا خالد مسؤولة الملف الأفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية


 

 

الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للأتحاد الإفريقي

في عام 1956م، أنشئت الجمعية الإفريقية، بغرض دعم حركات التحرر الوطني في القارة السمراء، وكان يطلق عليها الرابطة الإفريقية.

في ظل رئاسة الزعيم جمال عبد الناصر إدارة البلاد، كان الجمعية مقرًا للقاءات الزعماء ومناضلين حركات التحرر أبرزهم مانديلا، ونكروما، وسيكتوري، وغيرهم من الذين ناضله من أجل استقلال بلادهم.

وكان البدروم مخزنًا للأسلحة التي ساهمت بها أرض الكنانة لحركات التحرر، مع تنظيم تدريبات عسكرية للزعماء القارة في الإسماعيلية، وإنشاء إذاعات موجهة باللغات الأفريقية تنطلق من مصر.

ونجحت مصر في مساندتهم حتى حصلت الدول علي الاستقلال بعد كفاح ونضال رسمت مصر ملامحه.

وفي ظل رئاسة أنور السادات إدارة البلاد، تحولت الرابطة إلى جمعية للخدمة ومساندة الطلاب والجاليات الأفارقة تحت رعاية وباشراف من وزارة الخارجية المصرية والتضامن الإجتماعي.


 

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