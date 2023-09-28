تعرف على جدول تسكين الطلاب بجامعة الأزهر بالوجه القبلي

أعلن مدير المدن الجامعية بجامعة الأزهر فرع الوجة القبلي، جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية للبنين بأسيوط.

وفي ضوء حرص إدارة المدينة الجامعية على توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الطلاب، ومنع الزحام والتكدس، نهيب بجميع الطلاب الالتزام بالجدول المعلن برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

تفاصيل الجدول تتضمن توزيع الطلاب على الوحدات السكنية والغرف بناءً على الفرق الدراسية والكليات والمسارات العلمية. ستكون الإدارة متاحة للطلاب للإجابة على أي استفسارات أو طلبات خاصة.

وأكدت الجامعة بأهمية الالتزام بالجدول المعلن، حيث يساعد ذلك في تسهيل تجربة السكن وتوفير بيئة حميمة ومريحة للطلاب. لذلك، نأمل من الطلاب مراعاة التوقيتات المحددة وعدم الانتقال إلى الغرف المخصصة للفئة الدراسية الأخرى.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة السكن الجامعي للطلاب وتوفير بيئة منظمة ومرتبة. ومن المتوقع أن يساعد هذا منع تجمع الطلاب في أماكن ضيقة والحفاظ على الاحترازات الصحية المطلوبة.

وقالت الجامعة: "نتمنى لجميع الطلاب إقامة سعيدة وناجحة في المدينة الجامعية.. ونتطلع إلى تعاونكم جميعًا للحفاظ على التنظيم والراحة العامة للطلاب".