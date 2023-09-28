جامعة الأزهر بالوجه القبلي تواصل الاستعداد لاستقبال الطالبات بالمدينة الجامعية

بدأت جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، استعداداتها لاستقبال الطالبات الجديدات في المدينة الجامعية للبنات.

وأعلن مدير المدن الجامعية، عن جدول تسكين الطالبات، حيث يجب على جميع الطالبات الذهاب للمدينة الجامعية مستعدات للتسكين وإحضار 4 صور من إيصال الدفع الفوري للمصروفات.

تأتي هذه الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطالبات وتقليل التكدس والزحام في المدينة الجامعية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

على الطالبات الالتزام بالجدول المعلن لتسكينهن في المدينة الجامعية فقد تم تنظيم الجدول بشكل محكم ومدروس لتقليل أي اكتظاظ في المدينة الجامعية وتوفير بيئة آمنة للجميع.

وتقدم المدينة الجامعية للبنات بأسيوط خدمات متكاملة للطالبات، تشمل الإقامة والتغذية والأنشطة الثقافية والاجتماعية. وتعد هذه الخدمات من أهم عوامل نجاح الطالبات في تحقيق أهدافهن الأكاديمية وتطويرهن شخصيًا واجتماعيًا.

وتحرص إدارة المدينة الجامعية على الارتقاء بحياة الطالبات وتوفير بيئة محفزة للتعلم والتطوير، تقوم الإدارة بتوفير فرص للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الإرشادية لدعم الطالبات في رحلتهن الأكاديمية.

وشدد على الالتزام بالجدول المعلن لتسكينهن في المدينة الجامعية وإحضار الصور المطلوبة من إيصال الدفع الفوري للمصروفات، كما نذكر الطالبات بأهمية اتباع إرشادات السلامة الصحية المقدمة من الجامعة للحفاظ على سلامتهن وسلامة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المدينة الجامعية تعمل بجد لضمان توفير بيئة آمنة وملائمة للطالبات، وتعتمد على تعاونهن في الالتزام بالتدابير الوقائية والتوجيهات المعلنة. التعاون والتزام الطالبات سيسهمان في نجاح العام الدراسي وتوفير بيئة تعليمية مثمرة للجميع.

نتيجة لجهود المسؤولين في جامعة الأزهر والتزام الطالبات بالإجراءات الصحية المتبعة ، تم تسكين الطالبات في المدينة الجامعية للبنات بأسيوط بحسب الجدول المعلن بعد أن أحضرت كل طالبة ٤ صور من إيصال فورى لمصروفات المدينة. نأمل من جميع الطالبات الامتثال للجدول المحدد لتجنب التكدس والزحام في المدينة الجامعية والحفاظ على سلامتهن وصحتهن. كما نشكر الجهود المبذولة من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الجامعة، الدكتور سلامه داوود، ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الدكتور محمد عبد المالك، على دعمهم المستمر والتزامهم بسلامة الطلاب.