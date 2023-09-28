ظهور مميز لناشئي الصيد في الأسبوع الأول من دوري منطقة الجيزة

فاز فريق 2003 لكره القدم بصيد الدقي على دياموند بنتيجه هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الصيد بالدقى ضمن منافسات بطولة فى دورى منطقة الجيزه لكرة القدم.

أحرز هدفي الصيد: يوسف أحمد في الدقيقة 10، ومحمد مجدي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين : أحمد خالد، عبدالله هشام، أحمد موسى، محمد اشرف، عمر حمدى، معاذ اشرف، حسين أحمد، يوسف أحمد، محمد عبدالشافي، خالد عصام، محمد مجدى، كريم طارق، يوسف سيد، محمد زكريا، كريم أحمد، شريف محمد، محمود عنتر، على السيد، شريف محمد، منير سراج.

الجهاز الفني والاداري :

نبيل البحطيطي مدير قطاع كرة القدم، محمد بدوى مدير اداري القطاع، خالد عبدالله المدير الفنى، اشرف بدر مدرب حراس، دكتور محمد القباري طبيب، رزق اداري الفرق.



صيد 2007 يهزم أورنج

حقق فريق 2007 لكره القدم بصيد الدقي الفوز على نادي أورنج بنتيجه 1/4، علي ملعب الصيد بالدقي بدورى منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الصيد اللاعبين: كريم رامز هدفين ، على محمود هدف ، أدهم أحمد هدف.

مثل الفريق اللاعبين:محمد حمدى، تاج الدين اسلام، مروان خالد، حامد حسن، عبدالله عنتر، حسن ياسر، زياد هيثم، كريم رامز، يوسف علاء، أدهم أحمد، على محمود، يوسف محمد، يوسف نبيل، كريم محمد، عمر أحمد، محمد أحمد، مروان ياسين، محمد أحمد، بدر الدين أحمد، محمد هانى.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير اداري القطاع، مدحت مدير فنى، أحمد حسن مدرب حراس، على زكريا اداري، سامى لياقة بدنية، محمد شبانة علاج طبيعي.



صيد 2006 يتعادل أمام الهرم

تعادل فريق 2006 لكرة القدم بصيد الدقي أمام نظيره نادي الهرم بنتيجه هدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي فى إطار الإسبوع الأول من بطولة دورى الجيزه.

سجل هدف الصيد اللاعب إسماعيل أحمد في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثانى.

مثل صيد 2006 اللاعبين: عبدالله أسامة، على محمد، كريم محمود، ياسين وليد، نور محمد، اسماعيل أحمد، عمر نورالدين، على حسام، محمد أيمن، محمد مصطفى، ياسين محمد، كريم على ، عمو خالد، يوسف أحمد، عمر أحمد، يوسف وسام، عمر عاطف، عبدالحمن وائل، محمد وسام، يحيي سهيل.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.