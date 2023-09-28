الكحلاوي شيخ المداحين في ضيافة مسرح السامر بالعجوزة الليلة

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء اليوم الخميس شيخ المداحين أحمد الكحلاوي فى الليلة المحمدية وذلك احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شيخ المداحين أحمد الكحلاوي

شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، هو الذي يحيي حفل الليلة بمشاركة فرقة البحيرة للإنشاد الديني، وفرقة التنورة التراثية، والذى ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

الاحتفالية تأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية تقدم خلالها محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة ومنها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مستخلصة الدروس والقيم المجتمعية من سيرة النبي العطرة كالتسامح وقبول الآخر والمواطنة.

مديح وإنشاد وتنورة في احتفالات ثقافة بذكرى المولد النبوي

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء حفلا فنيا، أمس الأربعاء، بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه الفقرات الفنية والتي قدمت بها فرقة التلقائيين بطور سيناء "أطفال"، باقة من الأغاني المستوحاة من التراث السيناوي

بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، منها "أهلا وسهلا مرحبا، يا اسمرانية".

قدم فعاليات الحفل الإذاعي محمد كمال، وتضمن عروض التنورة والمديح والإنشاد الديني لفرقة النيل القومية للإنشاد الديني بقيادة منال إبراهيم، وبدأت بالافتتاحية "بسم الله أداء المجموعة، وأغنية "وحياتك يا مصر يا بلدي" للفنان كرم البنجاوي، ثم أنشودة مربعات للفنانة سارة الراوي، أعقبها إنشاد "المسك فاح" للمنشد رمضان شلبى، بالإضافة لفقرة التنورة بمصاحبة المنشد عادل خلوصي.

حضر فعاليات الحفل اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

نظم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، واختتم باستعراض بعنوان "مصر الحقيقة" بمصاحبة التنورة والتي شهدت تفاعلا من الحضور.