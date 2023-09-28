أشرف صبحي يلتقى الكيان الشباب "الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية"

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي "الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية " من مختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك اليوم الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

تناول اللقاء استعراض إنجازات وأنشطة الاتحاد، وما يقدمه من مبادرات تخدم المجتمع وخاصة شرائح ذوي الهمم بمحافظات الصعيد.

كما تناول اللقاء مشاركة الإتحاد في معرض بيزنس يا شباب "أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٤ اكتوبر باستاد القاهرة، بالإضافة إلي مناقشة مبادرة الإتحاد لاستعراض إنجازات الدولة المصرية، وكذا مبادرة "البصمة الانتخابية " التابعة للإتحاد لتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

كما استعرض أعضاء الإتحاد مبادراتهم ومطالبهم، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم الشباب، وموجهين الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته ودعمه للإتحاد.

حضر اللقاء لواء اسماعيل الفار -رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، محمد موافي - رئيس الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية، وأعضاء الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية.