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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تنزانيا.. قتل خمسة ملايين طائر لحماية حقول الأرز

كويليا
كويليا

قالت الوكالة الوطنية لمراقبة النباتات والمبيدات الحشرية، إنه تم إبادة ما مجموعه خمسة ملايين من الطيور الصغيرة ذات المنقار الأحمر في تنزانيا لحماية حقول الأرز، لا سيما باستخدام طائرات بدون طيار.

قتلت هيئة حماية النباتات والمبيدات التنزانية (TPHPA) خمسة ملايين طائر الأسبوع الماضي في منطقة مانيارا في شمال البلاد، حيث كان أكثر من 400 هكتار من المحاصيل التجارية مهددة.

وأضاف جوزيف ندونجورو المدير العام للهيئة، "لقد قتلنا خمسة ملايين طائر مدمر ونقوم الآن بمراقبة مناطق أخرى".

في الماضي، تسببت طيور الكويليا، أو العمال ذوي المنقار الأحمر، الذين يسافرون في قطعان كبيرة، في تدمير المحاصيل في أفريقيا، حيث تحدث الغزوات عادة في بداية موسم الجفاف في سبتمبر وأكتوبر.

وقال ندونجورو، إن الوكالة استهدفت الأسراب بالرش الجوي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، على مدى أربعة أيام، مما أدى إلى مقتلهم قبل أن يدمروا حقول الأرز في شمال تنزانيا.

ووفقاً لـ TPHPA، فإن الطيور قادرة على تدمير أكثر من 50 طناً من المحاصيل الغذائية في يوم واحد.

وفي عام 2013، أبادت أوغندا 1.8 مليون كويليا كويليا، وذلك أيضًا لحماية حقول الأرز، مما أثار حفيظة دعاة حماية البيئة.

 

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