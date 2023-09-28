تطبق من غد.. المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات

تبدأ من غد الجمعة، تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، وأيضًا محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال

تفتح المحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد تغلق الساعة 11 مساء.

تفتح المطاعم والكافيهات من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.

تستمر خدمة "التيك أواي" والتوصيل للمنازل 24 ساعة.

تفتح الورش الحرفية الموجودة في المناطق السكنية من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساء، ويستثنى من تلك الورش الموجودة على الطرق وفي محطات الوقود.

تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز ومحال الخضراوات والصيدليات من تلك المواعيد.