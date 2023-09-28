طبيبة توضح العلامات الصحية للإصابة بـ الغدة درقية

قالت أخصائية الغدد الصماء آنا كوليكوفا إنه في حالة وجود غدة درقية غير صحية، قد تنشأ مشاكل تؤثر على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، والهضم.

وفي المقابلة، أشارت الطبيبة إلى أن تشوهات الغدة الدرقية يمكن أن تكون وظيفية أو هيكلية بطبيعتها، وفي بعض الحالات تكون من نوع مختلط.

وأضافت أخصائية الغدد الصماء: "عند الحديث عن الاضطرابات الوظيفية للغدة الدرقية، يمكن التمييز بين متلازمتين: الانسمام الدرقي - زيادة الوظيفة مع وجود كمية زائدة من هرمونات الغدة الدرقية في الجسم وقصور الغدة الدرقية - انخفاض الوظيفة عندما لا يكون هناك ما يكفي من الهرمونات".

علامات الانسمام الدرقي (فرط نشاط الغدة الدرقية)، وأوضحت كوليكوفا أن الهرمونات الزائدة التي تنتجها الغدة الدرقية غير الصحية لها تأثير معين على الأعصاب والأوعية الدموية والقلب والجهاز الهضمي. وبالتالي، قد تظهر الأعراض العصبية والقلبية والجهاز الهضمي وهي كالأتي:

علامات عصبية:

زيادة استثارة

البكاء

اضطرابات النوم

رعشه

التعرق

علامات القلب

اضطرابات ضربات القلب

سرعة النبض

زيادة ضغط الدم

مشاكل قلبية

علامات الجهاز الهضمي:

حركات الأمعاء غير المنتظمة

ألم المعدة

زيادة الشهية

فقدان الوزن

اضطرابات الكبد

علامات قصور الغدة الدرقية وفي حديثها عنهم، أشارت كوليكوفا إلى ذلك :"إن أعراض قصور الغدة الدرقية متنوعة للغاية وغير محددة، أي أنها يمكن أن تكون مميزة لعدد كبير من الأمراض الأخرى التي لا علاقة لها بأمراض الغدة الدرقية."

وقد ذكرت الطبيبة الشروط التالية:

ظهور الوزن الزائد (مع انخفاض الشهية)

تورم الجفون والأطراف

النعاس والخمول وانخفاض الأداء

تدهور الذاكرة والقدرات العقلية

ألم عضلي

زيادة الضغط الانبساطي

الدورة الشهرية واضطرابات الخصوبة

فقر دم

وذكرت أخصائية الغدد الصماء أن الاضطرابات الوظيفية في الغدة الدرقية يمكن أن تحدث نتيجة أمراض هذا العضو أو تناول أدوية معينة.

أما التغيرات الهيكلية فتتجلى بالعلامات الخارجية التالية، قد تشعر بالقلق إزاء ظهور عيب تجميلي، أو تشكيل في الرقبة، أو شعور بوجود كتلة في الحلق أو إحساس بالضغط في الرقبة، أو صعوبة في البلع أو التنفس، أو ألم في الجزء الأمامي من الرقبة.