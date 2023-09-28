مديرية العمل بالوادي الجديد تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة في أماكن عملهم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، عن عملية حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمقار العمل المختلفة بمدينة الخارجة وجامعة الوادي الجديد ومحطات المياه ومدرسة عزب القصر الإعدادية، تمهيدا لتسجيلهم، في قاعدة البيانات وإدراجهم ضمن الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي تقدمها المديرية للمسجلين فيها بشكل منتظم وفي المناسبات والأعياد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على أرض الواقع من خلال الجهات التابعة للمديريات، وذلك لتسجيلهم في قاعدة بيانات النظام المعدة من قبل الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بنويفو فالي، أنه في ظل اهتمام القيادات السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتهم ورعايتهم بشكل صحي واجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية، حياة كريمة لكل المصريين، وتحت رعاية اللواء أ.ح. محمد سلمان الزملط محافظ الوادي الجديد.

وقامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش العمل بالخارجة والسلامة والصحة المهنية ومكتب تشغيل الأطفال بإحصاء العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال ومراجعة قاعدة بيانات المسجلين بتلك الفئة لإدراجهم تحت مظلة الحماية والرعاية التي توفرها لهم المديرية على مدار العام، مؤكدة استمرار عمليات الحصر والتسجيل في مختلف مواقع المحافظة.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية زيارة تفقدية لمركز الحضرة للتدريب المهني، لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المقامة هناك على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية، لعدد 15 طالبًا من الجنسين، والتأكد من ويتم تطوير العملية التدريبية طبقاً للخطط التي تعدها الإدارة المركزية للتدريب المهني طبقاً لجداول التدريب والخطط الدراسية المعتمدة بالتدريب تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام ملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهلين مدربين على المهن اللازمة لسوق العمل في المحافظات، وقادرين على دخول سوق العمل أو بدء مشروعهم الخاص والمشاركة في عملية التنمية.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية عمل الإسكندرية، في بلاغ للوزارة، أنه قام بزيارة لمركز التدريب المهني للوقوف على سير عملية التدريب بالمركز، رافقته خلالها إيفيت عبد المسيح مديرة المركز. من إدارة مراكز التدريب، نورا محمد مديرة مركز الحضرة للتدريب المهني، ومحمود حمودة أحد العاملين بالمركز، ويقودان توفير فرص عمل للشباب في المنشآت الصناعية بعد اجتياز امتحانات الدورة النهائية، و كما نقوم بتيسير ودعم الشباب لبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، والتأكيد على القيام بزيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبهم لاكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم. ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها في مراكز التدريب، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى تدريب الشباب على مهن جديدة للاستفادة منهم في مجال التدريب لمواكبة سوق العمل.