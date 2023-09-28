يبحث العديد من السعوديين، عن وظائف جامعة الملك فيصل، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للرجال والنساء، بمرتبة معيد، محاضر، بنظام العقود لحملة البكالوريوس والماجستير.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة في الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الإدارة.

المالية.

المحاسبة.

الإعلام.

الشبكات والاتصالات.

القانون الخاص.

القانون العام.

الشريعة.

علم الاجتماع.

العلوم الإكلينيكية.

السياحة والضيافة.

الجغرافيا.

الأحياء الدقيقة.

علوم الغذاء والتغذية.

البيئة والمصادر الطبيعية.

الإنتاج الحيواني والسمكي.

زراعة الأراضي القاحلة.

الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك.

المعلومات الصحية.

الصحة العامة.

التمريض.

العلوم الطبية الحيوية.

العلوم الصحية السريرية.

العلوم الصيدلية.

هندسة الحاسب.

الهندسة الطبية الحيوية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكيميائية.

الهندسة المدنية والبيئة.

الهندسة الكهربائية.

هندسة النظم الزراعية.

شروط وظائف جامعة الملك فيصل

ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، أن يجب على المتقدم أو المتقدمة على الوظائف أن يتحلي بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات معترف بها وبمعدل لا يقل عن جيد جداً.

أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.

أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير امتداداً للتخصص.

التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير مختوم من الجامعة التي درس بها.

ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين.

يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ويجب الحصول على درجة 70% لاختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للكليات الصحية، للمتقدمين على وظيفة محاضر ومعيد.

بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE).

أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

أن يكون حسن السيرة ولائق صحياً.

ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (30) عامًا لوظيفة معيد، وعن (35) عامًا لوظيفة محاضر.

المتقدم على كلية طب الأسنان يشترط أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

وأشارت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم متاح الآن على الوظائف الشاغرة، ويستمر حتى الأحد الموافق 1445/3/16هـ

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل، من خلال الرابط التالي “ اضغط هنـــــــــــــا”.