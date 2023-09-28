الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ناميبيا تعلق واردات الدجاج من جنوب أفريقيا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ناميبيا تعلق واردات
ناميبيا تعلق واردات الدجاج

أعلنت الحكومة الناميبية، أن ناميبيا أوقفت وارداتها من الدجاج والبيض من دولة جنوب أفريقيا المجاورة، التي تشهد أخطر تفش لمرض أنفلونزا الطيور في تاريخها.

وقالت وزارة الزراعة في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي إن القرار الذي يسري على الفور يأتي بعد زيادة "مثيرة للقلق" في حالات "أنفلونزا الطيور شديدة العدوى".

كما سيتم تعليق استيراد وعبور الدجاج الحي ولحوم الدواجن والبيض والصيصان من جنوب أفريقيا "حتى إشعار آخر"، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت جنوب أفريقيا، إحدى الدول الرائدة في إنتاج الدواجن في القارة، عن أول حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن في إبريل.

نظرًا لقربها، كانت "المورد المفضل" للدجاج في ناميبيا.

لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة الناميبية جونا موشيكو قال لوكالة فرانس برس إن البلاد تستورد أيضا الدواجن من أوروبا وأميركا الجنوبية.

وحذر مزارعو الدواجن في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي من خطر نقص الدجاج في الأشهر المقبلة بسبب هذا الوباء الحيواني.

وأعلنت شركة كوانتوم فودز، إحدى الشركات ذات الثقل في السوق، عن خسائر بنحو 5.3 مليون دولار (4.9 مليون يورو)، أو مليوني دجاجة، في مزارعها بسبب الفيروس.

كما أعلنت أكبر شركة منتجة في البلاد، أسترال، أن السوق تضررت من الفيروس.

كما أعلنت أكبر شركة منتجة في البلاد، أسترال، أن السوق يعاني بالفعل من نقص في البيض.

في جميع أنحاء العالم، تصيب أنفلونزا الطيور المزيد والمزيد من الثدييات، من الثعالب إلى أسود البحر، مما يثير المخاوف من أن الفيروس يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

العدوى موسمية بشكل عام، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت حالات على مدار العام، ويعتبر الخبراء الآن أن الوباء الحيواني هو الأكبر الذي تم رصده على الإطلاق.

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