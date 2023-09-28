الخميس 28 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإدارة المركزية للتعاون الزراعي تتابع منظومة صرف الأسمدة في كفر الشيخ

لجنة من الاداره المركزيه
لجنة من الاداره المركزيه للتعاون الزراعي

قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، قامت بزيارة لمحافظة  كفر الشيخ والمرور على مراكز  كفر الشيخ جمعيات دقميره وجمعية الحافي،  وكذلك مراكز بيلا ومركز الرياض وذلك لمتابعة صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي، وكذلك لمتابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح، ومتابعة الأسمدة الواردة للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

وذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات.

وأضاف "عامر" أن هدف الزيارات هو رصد أي مخالفات والتوجيه بحل أي مشاكل وإزالة المعوقات فورا وذلك قبل الدخول في موسم الزراعة الشتوي الجديد.

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