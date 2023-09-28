شويجو: روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية مدولبة من جيل جديد ومزودة بالصواريخ الفائقة الدقة والبعيدة المدى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الروسي لمؤسسة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، حيث أطلع على نماذج أسلحة صاروخية حديثة بدأ إنتاجها، وتلقى تقريرا من مدير عام الشركة بوريس أونوسوف عن العمل على تحقيق المشروع.

وتتميز راجمة الصواريخ الروسية الجديدة بقدرة فائقة على المناورة، وستحصل على نظام أوتوماتيكي لقيادة النيران، إضافة إلى أنه سيتم تعميرها بحاوية كاملة تتضمن 6 صواريخ.

وفي وقت سابق، شنت روسيا، هجمات قوية في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية، فيما أكد مسؤولون بالجيش الأوكراني إن القوات صدت هجمات بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا، كما أشار محللون إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما أيضا على الجبهة الجنوبية.

وبدأ الجيش الأوكراني هجومه المضاد في يونيو بهدف استعادة الأراضي في الشرق، وأعلن في الأسبوعين الماضيين السيطرة على قريتين هامتين هما أندرييفكا وكليشيفكا بالقرب من مدينة باخموت المدمرة.

وتحاول قواتها أيضا التقدم جنوبا نحو بحر آزوف لقطع الجسر البري، الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق.

وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية للتلفزيون المحلي: "نواصل صد هجمات العدو المكثفة بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا".

وأضاف: "العدو لا يزال يقتحم هذه المواقع على أمل استعادة المواقع التي فقدها، لكنه لم ينجح".

وقال يفلاش إن آخر 24 ساعة شهدت 544 حادث قصف روسي في المنطقة، منها 7 اشتباكات قتالية و4 هجمات جوية.

وأشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشكل مقتضب في منشور على تيليغرام إلى "تقدمنا في قطاع دونيتسك" بالشرق، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع ضربات جوية على 4 أماكن في المنطقة وقالت إن 15 بلدة وقرية تعرضت لهجمات بالمدفعية وقذائف المورتر.

وفي روايتها عن النشاط العسكري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا بوقوع قتال عنيف في المنطقة، قائلة إن قواتها صدت 10 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا وجنوبا بالقرب من قرية نيفيلسكي.

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