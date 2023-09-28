روسيا تكشف قصة جاسوس انضم للمخابرات الأوكرانية بعد الهروب من التجنيد

أعلنت روسيا اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقل مواطنًا روسيًا في سيفاستوبول كان يتجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه "تم اعتقال مواطن روسي في سيفاستوبول للاشتباه في ارتكابه" جريمة الخيانة العظمى"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فر المجرم في عام 2022 من التعبئة، وذهب إلى إحدى دول رابطة الدول المستقلة حيث سعى إلى العثور على ممثل عن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية للتجنيد.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي: "أثناء قيامه بمهمة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، انضم المواطن الروسي إلى شركة كانت تبني تحصينات في جمهورية القرم. وأرسل المعلومات التي جمعها إلى المخابرات العسكرية الأوكرانية".

اعترف المعتقل بأنه تم تجنيده من قبل عميل مخابرات أوكراني، وأنه أرسل معلومات من شبه جزيرة القرم يمكن أن تضر روسيا. كما أكد أنه تولى مهمة حفر الخنادق في شبه الجزيرة الروسية، حيث التقط صورًا وسلمها إلى جاسوس أوكراني.

وأضاف: "كانت هذه خنادق في الجزء الشمالي من شبه جزيرة القرم. كنت أعلم أن البيانات التي جمعتها ستستخدم ضد روسيا، لكن كانت لدي أهداف مختلفة تمامًا ولم أهتم".

وقد تم احتجازه ويواجه الآن احتمال السجن مدى الحياة.