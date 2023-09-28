التنمية الشبابية بشرم الشيخ يتغلب علي شباب سانت كاترين بدوري مراكز الشباب

تنافس فريق مركز شباب سانت كاترين وفريق التنمية الشبابية بشرم الشيخ علي ملعب مركز شباب سانت كاترين، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء.

بدأت المباراة وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف، بوجود الفريقين داخل الملعب، ومنافسه قويه بين الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز فريق التنمية الشبابية بشرم الشيخ بهدفين مقابل هدف واحد.

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات محمد فتحي وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.