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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غدًا الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

 يعقد في الرابعة عصر، غدٍ الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار، بطل جيبوتي، بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية ببطولة الكونفيدرالية.

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 ومن المقرر أن يحضر من الزمالك كل من أحمد حسني، المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا، مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء، وممثلي نادي أرتا سولار.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار:

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي، مساعد أول، ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو، الحكم الرابع.

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