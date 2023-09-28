أسعار السكر اليوم الخميس لدى تجار الجملة.. بكام السكر بـ الطن

أسعار السكر للجملة.. واصلت أسعار السكر ثباتها على أخر المعدلات السعرية المرتفعة لها خلال تعاملات اليوم الخميس عند تجار الجملة، واستقر سعر السكر الأبيض اليوم، ليقف عند 31,500 جنيه للطن.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، علي مدار نحو أربعة أسابيع، وذلك عقب التراجع بمقدار ما بين 1500 : 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر وجميع مشتقاته اليوم الخميس لدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن السكر لدى تجار الجملة اليوم الخميس

السكر

السكر الأبيض

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عند 31,500 جنيه للطن.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 30 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد أكتوبر 2023 عند 26 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.13 سنت، وقت كتابة الخبر.

وهبط عقد مارس 2024 بنسبة 0.45%، ليسجل 26.26 سنت للرطل أي بمقدار 0.11 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 708.90 دولار للطن، بمقدار هبوط 0.40 دولار، أي بنسبة 0.20%، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض عقد تداول مارس 2024، ليسجل 704.60 دولار للطن، بتراجع قدره 0.60 دولار.