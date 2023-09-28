حملة مواطن لدعم مصر: توافد أعداد غير مسبوقة للمصريين بالخارج لتوثيق توكيلات مرشحهم الإنتخابي

قالت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أعضاء الحملة في دول العالم المختلفة تبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية لدعم مصر في الإنتخابات الرئاسية.



وأضافت الحملة في بيان لها اليوم: “أنه نتيجة للجهد الكبير والتنسيق المنظم بين أعضاء الحملة من ناحية والرغبة الجارفة لدى أبناء مصر في الخارج لدعم مصر، من ناحية أخرى فلقد شهدت السفارات والقنصليات المصرية في خارج توافد أعداد كبيرة بدرجة لم يشهدها أي استحقاق دستوري من قبل في تاريخ مصر من أبناء الجاليات المصرية بالخارج لتوثيق توكيلات مرشحهم الرئاسي الذين يدعمونه وذلك لليوم الثاني على التوالي”.



وتوجهت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالشكر لأبناء الجاليات المصرية في الخارج على حسهم الوطني المقطع النظير وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الوطن، كما توجهت الحملة بالشكر للبعثات الدبلوماسية المصرية في كل دول العالم لما اتخذته من مواقف للتيسير على أبناء مصر في الخارج بفتح أبواب السفارات في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك في غير أوقات العمل الرسمية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.