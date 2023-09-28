ضبط 21 طن أسماك ماكريل منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بإيتاى البارود

نجحت مديرية تموين البحيرة وبالاشتراك مع مباحث تموين بالبحيرة بتوجيه ضربة قوية لتجار الأغذية الفاسدة حيث وردت معلومات قيام بعض تجار الأسماك المجمدة بالبحيرة بنيتهم بعرض كمية كليرة من الأسماك المجمدة بالأسواق وذلك استغلالهم الأزمة وارتفاع الأسعار بقيامهم بالحصول على شحنات من الأسماك انتهت مدة صلاحيتها وشرائها بأسعار مخفضة وبيعها للمواطن بأسعار مرتفعة وبعد تأكيد هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين البحيرة بحملة.

وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف- مدير عام التجارة الداخلية بتموين البحيرة وبقيادة سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالبحيرة.

مكبرة تموينية بمركز إيتاى البارود أسفرت عن ضبط 865 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالى 21طنا داخل إحدى ثلاجات حفظ الأطعمة منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكثفة على محال بيع قطع غيار السيارات أسفرت عن ضبط أحد محال بيع قطع سيارات بناحية دمنهور حيث تم التحفظ على ٥٠ جوان كارتير عربية و٣٠ كوعه مياه و١٠ ماستر عجل.

٤ مقصات علوي و٤٠ جوان غطاء تكهات دون بيانات وعلامات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر و١٧ جركن زيت سيارات زنة ٥ لترات منتهية الصلاحية مما يعد خطر داهم على أرواح المواطنين الذي يقومون بشراء تلك المنتجات لسياراتهم.

هذا وقد أكدت الدكتورة / نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.