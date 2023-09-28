حملة مواطن لدعم مصر تشكر السفير المصري بالسعودية لتلبيته السريعة لمطلب الجالية

بعد فتح السفارة المصرية بالسعودية أبوابها أيام العطلة..

توجهت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالشكر للسفير أحمد فاروق محمد توفيق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية وذلك لتلبيته السريعة لمطلب الحملة وأبناء الجالية المصرية بالسعودية بفتح أبواب السفارة في عطلة نهاية الأسبوع وذلك من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي القادم.

وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالخارج، إن ما قام به السفير المصري بالمملكة العربية السعودية يعكس التناغم التام بين أبناء الوطن والبعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة، كما يعكس حرص السفارة على تلبية رغبات أبناء الجالية المصرية، كما يؤكد على إدراك المسؤولين والمواطنين على حد سواء على أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر، وتلاحم الجميع من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.

هذا وكانت القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت بيان في هذا الخصوص جاء على النحو التالي: تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت أطيب تحياتها؛ وبالإشارة إلى بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.



وجاء البيان كالتالي: “تتشرف القنصلية بالإعلان عن استمرار تلقي نماذج تأييد طلب الترشيح خلال العطلة الاسبوعية الجمعة ٢٩ سبتمبر والسبت ٣٠ سبتمبر من ٤ عصرًا الى ٧ مساءًا، هذا بالاضافة الى مواعيد العمل الرسمية خلال أيام عمل الاسبوع من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ١ ظهرًا، وتنتهز القنصلية هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها واحترامها”.